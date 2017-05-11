Putin'e 'FBI Başkanı' soruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FBI Başkanı James Comey'in görevden alınmasıyla ilgili soruya, 'Sorunuz bana komik geldi. Bizim olayla herhangi bir alakamız yok' yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FBI Başkanı James Comey'in görevden alınmasıyla ilgili soruya, "Sorunuz bana komik geldi. Bizim olayla herhangi bir alakamız yok" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, konuyla hiçbir ilgilerinin olmadığını belirterek, Soçi'de oynanan kendisininde forma giydiği hokey maçı öncesinde Amerikan CBS kanalının sorularını cevapladı. FBI Başkanı James Comey'in görevden alınmasına ilişkin soru üzerine ise "Hiçbir şekilde bizi etkilemez. Bana kırılmayın, fakat sorunuz bana komik geldi. Bizim olayla herhangi bir alakamız yok. ABD Başkanı Donald Trump, anayasada ve yasalarda öngörülen yetkileri çerçevesinde hareket ediyor. Gördüğünüz gibi ben amatörlerle hokey oynamaya hazırlanıyorum" dedi.

