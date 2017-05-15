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Putin'den YPG açıklaması
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Putin'den YPG açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki Kürtlere silah sağlamadıklarını ancak iletişim kurduklarını ve kurmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki Kürtlere silah sağlamadıklarını ancak iletişim kurduklarını ve kurmaya da devam edeceklerini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen Yol ve Kuşak Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın YPG'ye silah yardımına ilişkin konuya değinen Putin, Moskova'nın ABD'nin aksine bunu yapmadığını kaydederek, "Moskova'nın Suriye'de Kürtlerle işbirliğini sürdürmesi hakkımız ve buna devam edeceğiz" dedi.
Ankara'nın endişeleneceği bir durum olmadığını sözlerine ekleyen Putin, Rusya'nın Kürt sorununun çözümüne yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğine inanmadığını ve bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşüldüğünü dile getirdi. Rus lider en önemli hususun, Suriye'deki ateşkesin güçlendirilmesi olduğunu ifade etti.

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