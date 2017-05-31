Putin'den Türk işçileri sevindirecek imza

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da faaliyet gösteren Türk firmalarına karşı kısıtlamaları ve Türk işçilerinin istihdamı ile ilgili yasağı iptal eden kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da faaliyet gösteren Türk firmalarına karşı kısıtlamaları ve Türk işçilerinin istihdamı ile ilgili yasağı iptal eden kararnameyi imzaladı. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Putin'in "Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine uygulanan bazı ekonomik tedbirlerin kaldırılması" adlı bir kararnameyi imzaladığı bildirildi. Yeni belge, 28 Kasım 2015 yılında alınan 583 numaralı "Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenlik önlemlerinin sağlanması, Rus vatandaşların cezai ve diğer yasa dışı faaliyetlerden korunması ve Türkiye'ye karşı özel ekonomik tedbirler alınması" kararnamesindeki kısıtlamalarla alakalı noktaların geçersiz olarak kabul edilmesini öngörüyor. (Tatiyana Şuvalova/İHA)
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