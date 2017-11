13.11.2017 14:56 Putin'den Ruhani'ye taziye telgrafı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye İran'da meydana gelen 7.3 şiddetindeki deprem nedeniyle meydana gelen can kaybıyla ilgili taziyelerini bildirdi. İran' da meydana gelen depremin son verilerine göre, 300'den fazla kişi deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Kremlin'den yapılan duyuruda Putin'in, Ruhani'ye telgraf çekerek başsağlığı dilediği bildirildi.

Putin'in yolladığı başsağlığı mesajında, "İran'ın batısında meydana gelen güçlü depremin yol açtığı hasarlar nedeniyle meydana gelen can kaybı kayıpları yüzünden size başsağlığı diliyoruz. Doğal felaketten etkilenenlerin hepsinin bir an önce iyileşmesini diler, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunmanızı rica ederim" ifadelerini kullandı. Tahran'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'nde çalışan elçilik personeli ve Rus vatandaşlar arasında deprem nedeniyle ölü yada yaralıların olup olmadığı hakkında herhangi bir bilginin alınmadığı bildirildi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)