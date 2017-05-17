Putin'den gizli belge paylaşımı açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Lavrov ve Trump görüşmesine ilişkin ABD Kongresine gerekli belgeleri sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Lavrov ve Trump görüşmesine ilişkin ABD Kongresine gerekli belgeleri sunmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile gerçekleştirdiği görüşmede gizli belgeleri Rusya ile paylaştığı ifade edilmişti. Açıklamaya ilişkin Beyaz Saray'dan yalanlama gelmesine rağmen Trump, böyle bir hakkı olduğunu savunmuştu. Konuya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de açıklama geldi. Rusya Devlet Vladimir Putin, Rusya'nın Lavrov ve Trump görüşmesine ilişkin ABD Kongresine gerekli belgeleri sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Putin, "Eğer, ABD Yönetimi uygun bulursa bunları açıklayabiliriz" dedi.

(iha)