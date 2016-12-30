Putin'den flaş ABD kararı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'da görevli hiçbir ABD'li diplomatın sınır dışı edilmeyeceğini" söyledi.

Bilindiği üzere ABD yönetimi, 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'e sunulan listedeki diplomatlardan 31'inin, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde, dördünün ise St. Petersburg'daki ABD Konsolosluğu'nda görevli olduğunu belirtti.

O BİNALAR YASAKLANSIN İSTEDİK

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ayrıca Moskova'daki iki binanın ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasının yasaklanmasını teklif ettik" ifadelerini kullandı. Lavrov, söz konusu iki yerin, ABD'li diplomatların dinlenmek için kullandığı Moskova yakınlarındaki "Serebryanıy Bor" tesisi ve bir depo olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Mütekabiliyet diplomasi ve uluslararası ilişkilerde kanundur" dedi.

PUTİN REDDETTİ

Ancak Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın teklifini kabul etmeyerek, "Rusya'da görevli hiçbir ABD'li diplomatın sınır dışı edilmeyeceğini" söyledi.

DHA'nın haberine göre, Putin, "Uluslararası geleneklere dayanarak Rusya, ABD'nin yaptıklarına uygun bir cevap verme hakkına sahip. Ancak Rusya Federasyonu, ABD'nin yaptıklarına cevaben hiç kimseyi sınır dışı etmeyecek" dedi.

Putin, ABD'nin aldığı yaptırım kararlarını "gelecekteki Rusya-ABD ilişkilerini provoke etmeye yönelik" olarak değerlendirdi. Putin, "Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımlarımız, Trump'in izleyeceği politikaya bağlı" dedi.

ABD'NİN ALDIĞI YAPTIRIM KARARLARI

ABD dün akşam, Rusya'nın bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etmişti. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve San Fransisco Konsolosluğu'nda çalışan diplomatlara ve ailelerine ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verilmişti.

ABD yönetimi ayrıca, Maryland ve New York'ta Rus görevlilerce "istihbarat bağlantılı amaçlarla" kulanıldığını öne sürdüğü iki yerleşkenin boşaltılmasını istemişti.

LAVROV: ABD'NİN İDDİALARI TEMELSİZ

Lavrov, Moskova'nın, Obama yönetiminin yaptırımlarını cevapsız bırakmayacağını belirterek, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının temelsiz olduğunu söyledi.

Lavrov, ABD'nin kapatma kararı aldığı New York ve Maryland'deki Rus yerleşkelerinin, çocukların tatil yapması için kullanıldığını ve "casus yuvaları" suçlamalarını gülünç bulduğunu sözlerine ekledi.