Putin'den 'doping' itirafı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da doping kontrolü sisteminin işe yaramadığını kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da doping kontrolü sisteminin işe yaramadığını kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2019 Üniversiteler Dünya Kış Olimpiyatları öncesinde süren hazırlıkları inceledi. Yetkililerden bilgi olan Putin, Rusya'daki doping kontrolü sisteminin işe yaramadığını, suçluların cezalandırılması ve yeni bir sistemin kurulması gerektiğini kaydetti. Hazırlıkların ele alındığı toplantıda konuşan Putin, "Biz Dünya Anti-Doping Ajansının (WADA) taleplerini dikkate almalıyız. Çünkü bizde tespit edilen doping vakaları gerçekten vardı" dedi.

Araştırma Komitesinin soruşturmayı tamamlayacağını ve tüm suçluların ortaya çıkarılacağını kaydeden Putin, Moskova Devlet Üniversitesinin yeni doping karşıtı laboratuvarında 'doping programlarını organize eden ve sonra yurt dışına kaçan düzenbazların olmayacağını' umut ettiğini ifade etti. Rus lider, "Yeni oluşturulacak sistem birçok ülkede olduğu gibi Spor Bakanlığından ya da hükümetten bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülecek" diye konuştu.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)