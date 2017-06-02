Putin'den Amerikalı iş adamlarına çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Küresel Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) genel oturumundaki konuşmasında Rusya ve ABD arasında yapıcı diyaloglar oluşturulması için Amerikalı iş adamlarına çağrıda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Küresel Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) genel oturumundaki konuşmasında Rusya ve ABD arasında yapıcı diyaloglar oluşturulması için Amerikalı iş adamlarına çağrıda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Küresel Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada , ABD Rusya ilişkilerinin düşüşte olduğu bu dönemde Amerikalı işadamlarına ekonomi forumuna katıldıkları için memnuniyetlerini dile getirdi. Rus lider, dünyanın güçlü ülkeleri olan ABD ve Rusya'nın farklı formatlardaki bir çok organizasyonda küresel ve bölgesel konulardaki kilit noktalarda etkileşim içinde olduklarını belirtti. "İnşa edilmesi yıllar alan ikili ilişkimizin birkaç yıl içinde çöküşünü gördük. İkili ilişkilerimizde soğuk savaştan bu yana rekor derecede düşüş yaşadık" diyen Putin "Bu durum ekonomi ve iş ortaklığımızı etkilemeyecek" dedi. Rusya ve ABD arasında yapıcı diyaloglar kurulması için Amerikalı iş adamlarına çağrıda bulunan Putin, "Normal siyasi diyalogumuzu iyileştirmek için bize yardım edin. Sizden Rusya ve Amerikalılar adına yeni seçilen ABD hükümeti başkanına yardım etmenizi istiyorum" dedi.

