Putin'den 15 Temmuz yorumu! ABD'nin haberdar olmaması...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'un çektiği 4 bölümlük "Putin Röportajları" (The Putin Interviews") adlı belgeselde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ERDOĞAN ABD'NİN ROLÜNDEN BAHSETMEDİ"

Stone'ın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in darbe ile bağlantısı olduğu iddialarına ilişkin sorusu üzerine Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ABD'nin darbe girişiminde rolü olup olmadığına ilişkin hiçbir şey söylemediği belirtti.

"ABD'NİN HABERDAR OLMAMASINA İNANMAK ÇOK ZOR"

Putin, "Gülen gerçekten darbe girişiminde yer aldıysa, ki bu konuda bir fikrim yok, ABD istihbarat servislerinin neler olup bittiğinden haberdar olmamasına inanmak çok zor." diye konuştu.

DARBECİLERİN İNCİRLİK'TE OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

İncirlik Hava Üssü ile ilgili de değerlendirmede bulunan Putin, "ABD askerleri, İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ve darbe girişimine etkin bir şekilde katılan askerlerin bir kısmı da oradaydı." ifadesini kullandı.