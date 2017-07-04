Putin, Çinli mevkidaşıyla bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Xi Jinping ile düzenlediği görüşmede gündem maddesinin ekonomik işbirliği olduğunu dile getirdi. Putin, "İki ülkenin uluslararası arenada, güvenlik konusunda, modern tehditlere ve zorluklara karşı birlikte mücadele etmesi çok önemli" dedi.

Putin görüşme sırasında 'Bugünkü toplantı, ikili ilişkileri geliştirme açısından kilit öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Geçen sene ticaret hacminde mütevazı bir artış görmemize rağmen bu yılın ilk dört ayında yüzde 37 artış gözlemliyoruz. Ayrıca Çin ortaklarımızla güvenlik alanında, uluslararası arenada, modern tehditlere ve zorluklara karşı mücadelede iş birliği yapıyoruz' diye kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Xi jinping ise ziyaretinin "tam bir başarı" olacağına ümit ettiğini dile getirdi. Xi Jinping, "Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı seçildiğimden hemen sonra Mart 2013'te ilk yurtdışı ziyaretimi Rusya'ya gerçekleştirmiştim. Putin ile şimdiye kadar 22 kez görüştük. Rusya, böylece benim için en çok ziyaret ettiğim ülke oldu. Yabancı liderler arasında en yakın teması sizinle kuruyorum" ifadelerini kullandı.

(Tatiyana Şuvalova/İHA)