Putin: ABD'de siyasi şizofreni gelişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de 'siyasi şizofreni' geliştiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de 'siyasi şizofreni' geliştiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Paolo Centiloni, Soçi'ye düzenlediği ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Centiloni ve Putin, daha sonra düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İtalya'nın, Rusya'nın Avrupa Birliği ile diyaloğunu desteklediğini ve bu diyalogun Ukrayna sebebiyle kesilmemesi gerektiğini ifade etti. Rusya'nın görüşlerinin görüşmelerde olması gerektiğini ifade eden İtalyan Başbakan, "Ortak ve farklı yönlerimizi biliyoruz. Ayrıca, uluslararası istikrar ve terörle mücadelenin ortak çıkarımız olduğunu biliyoruz. Daha önce Libya hakkında da konuşmuştuk ve görüşmeyi Suriye'ye genişletmiştik" dedi.



AVRUPA İLE İLİŞKİLER

Vladimir Putin ise Avrupa ile ilişkilere ilişkin soruyu cevaplayarak, "Aşırı siyasetçilikten vazgeçip işbirliğimizin yapıcı havasını canlandırmalıyız" dedi. Putin, Rusya ve Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğin genişletilmesi, AB ve Avrasya Ekonomik Topluluğu arasında ilişkilerin geliştirilmesinin Avrasya'da güven artırılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti. Putin ve İtalyan Başbakan Suriye, Libya, Ukrayna ve Kuzey Kore krizlerini görüştüğünü aktararak her iki tarafın da terörizmle mücadelenin önemini vurguladığını kaydetti. Rus lider, "Dış politikada koordinasyonu sağlamak için anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Donald Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a sırları verdiğine ait iddiaları ABD'de siyasi şizofreni geliştiği olarak değerlendirdi. Rus lider, "Dışişleri Bakanı Lavrov'un Trump ile gerçekleştirdiği görüşmesinin başarılı geçtiğini düşünüyorum. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Moskova'ya yaptığı ziyaretin akabinde gerçekleştirdiği iade-yi ziyaretti" ifadelerini kullandı.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)