Putin 10 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesinden 10 generali görevden aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesinden 10 generali görevden aldı. Generallerin görevden alınmaları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Putin, son olarak 3 Şubatta Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesinden 16 generali görevden almıştı. (Tatiyana Şuvalova / İHA)
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