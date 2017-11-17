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'Puan ve moral kaybettik'
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'Puan ve moral kaybettik'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto maçı öncesinde puan kaybı beklemediklerini söyleyerek, puan ve moral kaybettiklerini belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto maçı öncesinde puan kaybı beklemediklerini söyleyerek, puan ve moral kaybettiklerini belirtti.
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "3 puana ihtiyacımız olan bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Rakibimizin de berabere kalma düşüncesi vardı. Rakibi tebrik ediyorum 1 puanı alabilmek için iyi mücadele etti. Oyun üstünlüğümüz skora yansımadı. Kazanmak için pozisyonlar bulduk ama daha fazla da pozisyon bulabilirdik. Biraz daha hızlı oynayabilirdik. Bir maçın kazanılabilmesi için pozisyonlar vardı ama golle sonuçlanmadı. Bazı maçlar şanssızlık yanlışlık haksızlık denk gelebilir. Bugün tümüyle aleyhimizeydi. Basiretimiz bağlandı. Bizim toplarımız rakibe direğe çarparak hep dışarıya gitti. Onların ataklarında bize çarparak onlara pozisyon oldu. Kaybedilen puanın şikayetini yapmak yerine bütün oyuncularını gayret gösterdikleri için tebrik ediyorum. Kazanma istekleri vardı ama bu isteklerinde dikkat olarak sıkıntıları vardı. Golü bulsaydık belki erken fark olabilirdi. Ben her an gol olabileceğini düşünüyordum çünkü öyle bir oyun vardı. İlk ve son dakikada da gol pozisyonumuz vardı. Maalesef iki oyuncuyla iki puan kaybettik. Hem puan hem moral açsından olumsuz bir gece geçirdik, üzgünüz. Bizi oyun olarak üzen bir durum yok sonuç olarak üzgünüz. Telafisi daha çok çalışmak" diye konuştu.

"NEGREDO GAYRETİNE RAĞMEN SONUCA KATKI YAPAMADI"
Negredo'nun bulduğu pozisyonları değerlendirseydi coşkusunun daha fazla olabileceğini belirten Güneş, "Gayretine rağmen sonuca katkı yapamadı. Babel'i kullanmaya çalıştık. Etkili oynayabilmek için yeni oyuncular koymak durumundaydık. Hazırlık maçlarında yorgun olan oyuncular vardı. Tek Lens üzerinden gitseydik riske atmış olurduk. Bu doğru değil" şeklinde konuştu.

"ALİ PALABIYIK'IN GEÇEN HAFTA YAPTIĞINI YAZILMIYOR"
Karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar ile ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Hakem ile ilgili şikayetler söyleniyor. Bugün top oynamaya çalışan bir takımdık. Dışarıdan bir gelse kimin oynamaya çalıştığını, hakemin de kimin oynatmaya çalıştığını görür. Biz 3 puan almak için futbol oynamaya çalışıyoruz. Mesele oyunun akışını kesip, kesmemek. Öyle bir yayınlar yapılıyor ki. Mete Kalkavan Beşiktaşlıymış. Vay anasını ya. Peki bizim düşmanımız olan hakemler kim, onları da biliyorlar o zaman. Top oynamaya çalışıyoruz. Sabırlı olmak istiyoruz, konuşmak istemiyoruz. Konuşanlara da saygı duyuyoruz. Hataları var mı var. Beşiktaşlı demek hakaretin en büyüğüdür. Ne haksız maçlar kaybettik, ağzımı açmıyorum. Ali Palabıyık'ın geçen hafta yaptığını yazamıyorsun. Türk futbolu orada bitmiş. Neyi nasıl işlediğini hepiniz biliyorsunuz. Sonra bize de diyorsunuz ki futbol konuşalım. Futbol konuşan yok" ifadelerini kullandı.

"QUARESMA BİZİM İÇİN DURAN TOPLARI KULLANAN OYUNCU"
Quaresma'nın saha içindeki performansının sorulması üzerine Güneş, "Quaresma bizim için duran topları kullanan oyuncu. Talisca da kullanıyor. Netice alındığı zaman iyi. Alınmadığı zaman kötü diyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde gol attı. Bugün atamadı. Penaltıda dönen topu atsak Negredo iyi olacaktı. Lens atsa kahraman olacaktı. Gol kaçırma işin artısı, eksisi. Ortalarda isabetli olmayan var. Bu gayretleri yapacağız. Negredo ve Lens'in gayreti olduğunu düşünüyorum. Netice itibariyle Cenk, Babel ve Quaresma'nın uyumu daha fazla. Biz 11'e 11 iken gol pozisyonu bulduk, atabilirdik. İkinci yarı da bulabilirdik. Atakların çoğu çarpmalar oldu. Hücumda daha fazla hızlı paslar yapmamız lazım. Eksikliğimiz oydu" değerlendirmesinde bulundu.

"PUAN VE MORAL KAYBETTİK"
Göztepe maçına göre daha çok pozisyon bulan ve etkin bir oyun sergilediklerini ifade eden Şenol Güneş, "Sonuç 0-0. Bu oyunu kazanmak gerekir. Biz oyun olarak kendimizi geliştireceğiz. Bu bir lig maçı. Puan ve moral kaybettik. Porto maçı öncesi böyle bir puan kaybını beklemiyorduk. Çocuklar gereğini yaptı. Bir an önce toparlanıp, Porto maçına hazırlanacağız" dedi.
(Bora Akyol - Oğuzhan Ort /İHA)
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