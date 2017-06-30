PTT'den yeni E-posta hizmeti

PTT, geliştirdiği hizmet ile yurt içi varışlı taahhütlü, APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinin alıcıya teslim edildiği bilgisini e-posta yoluyla göndericilere ulaştırılacak.

PTT, geliştirdiği hizmet ile yurt içi varışlı taahhütlü, APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinin alıcıya teslim edildiği bilgisini e-posta yoluyla göndericilere ulaştırılacak.

Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltan yeni bir uygulama olarak öngörülen 'Elektronik Alma Haberi Özel Hizmeti' ile yurt içi varışlı taahhütlü, APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinin alıcıya teslim edildiği bilgisi e-posta yoluyla göndericiye ulaştırılacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 'Alma/ödeme haber kartı'nın kabulde düzenlenmesi, gönderi ile birlikte taşınması, alıcıya teslimde imza ettirilmesi, göndericiye geri gönderilmesi süreçlerinin ortadan kaldırıldığı, bunun yerine kabulde göndericinin e-posta adresinin kaydedildiği, alıcıya teslimde PTT'de kalan dağıtım teslim cihet listesi/belgesi üzerine ıslak imza alınarak, teslime ilişkin sisteme girilen bilgilerin ise doküman formatı ile göndericinin e-posta adresine ulaştırıldığı belirtildi.

'Elektronik Alma Haberi Özel Hizmeti'nin yurt içi varışlı taahhütlü, APS kurye, posta Kargosu ve kargo gönderileri için müşterinin kabulde talep etmesi, e-posta adresini vermesi ve 0,80 TL ilave ücret ödemesi halinde sunulacağı kaydedildi.

