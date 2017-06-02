PTT'den 'sahte personel istihdamı'na ilişkin açıklama

PTT A.Ş., şirketle ilgisi olmayan bazı şahıslar tarafından asılsız belge düzenlenip, sahte isimler kullanarak bazı 'sahte işe alınma/atama yazıları' gönderilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

PTT A.Ş., şirketle ilgisi olmayan bazı şahıslar tarafından asılsız belge düzenlenip, sahte isimler kullanarak bazı "sahte işe alınma/atama yazıları" gönderilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

PTT A.Ş, şirketle ilgisi olmayan şahısların personel istihdamı ile ilgili sahte evrak düzenleyerek vatandaşların mağdur edilmesi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizde, PTT A.Ş., Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in 'İşe alınmada aranacak genel şartlar' başlıklı 9'uncu maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde personel istihdam edilmektedir. PTT A.Ş.'nin personel ihtiyacı olduğu zaman KPSS'ye girmiş ve Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış adaylar arasından mülakat sonucuna göre personel alımı yapılacağı şirketin resmi internet sayfasında ve Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilerek duyurulmakta olup, PTT A.Ş.'ye KPSS puanının yeterli olması ve PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek mülakatta başarı sağlanması dışında başka bir yöntemle personel alımı yapılmamaktadır. PTT A.Ş. Genel Müdürlüğüne ulaşan bazı belge ve bilgilere göre, şirketimiz ve şirketimiz personeli ile ilgisi olmayan bazı şahısların asılsız belge düzenleyerek, sahte şirket anteti ve isimler kullanarak bazı 'sahte işe alınma/atama yazıları' gönderdikleri, bu yolla maddi kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamasını teminen bu tür yasa dışı işlemlere karşı dikkatli olunması, kötü niyetli kişiler tarafından hazırlanan sahte belgelere itibar edilmemesi ve dolandırıcılık amaçlı muhtemel maddi taleplere karşılık verilmemesi gerekmekte olup, söz konusu suç ve suça karışmış şahıslar hakkında yasal işlem başlatılacaktır."

(Yağmur Yıldız / İHA)