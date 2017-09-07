07.09.2017 16:35 Provokatörler abla kardeş çıktı: Soruşturma başlatıldı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın Arakan'a destek vermek için yaptığı eylemi 'Müslümanlar IŞİD' diyerek provoke etmek isteyen kadın ve kardeşi hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın Arakan'a destek vermek için yaptığı eylemi "Müslümanlar IŞİD" diyerek provoke etmek isteyen kadın ve kardeşi hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Arakan'a destek vermek için yaptığı eylemi "Müslümanlar IŞİD" diyerek provoke etmek isteyen iki kişi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahısların abla kardeş oldukları ve o gece alkollü oldukları öğrenilirken haklarında "Dini siyasi sosyal felsefi inanç ve düşünce açıklamasından dolayı alenen hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Yusuf Eker/İHA)

