Protestolarda 2 ölüm daha

Venezuela'da devam eden protestolarda 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Venezuela'da devam eden protestolarda 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Venezuela'da güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışma ölümle sonuçlandı. Polisle karşı karşıya gelen öfkeli kalabalık ana yola sandalye, şemsiye fırlatarak trafiğin aksamasına neden oldu. Başkent Karakas'taki Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı protestolar sakin bir şekilde gerçekleştirilirken, başkent dışında toplanan kalabalık polisle çatıştı. Venezuela'nın Kolombiya sınırında bulunan Tachira eyaletinde çıkan çatışmada 18 yaşındaki Luis Alviarez ve 33 yaşındaki Diego Hernandez hayatını kaybetti. Tachira'da toplanan kalabalık araçları ateşe verdi, çevrede bulunan mağazaların camlarına taş attı. Onlarca kişinin yaralandığı olaylarda bazı binalarda maddi hasar meydana geldi.

Carabobo eyaletinde ise, 3 polis memurunun yaralandığı, başına darbe alan bir polisin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Lara'da ise, protestocuların üzerinden geçen bir araç 3 eylemciyi yaraladı.

Ülkede haftalardır süren eylemlerde onlarca kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

