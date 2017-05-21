Protestolar 50. gününde: En az 46 ölü

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler 50. gününe girdi. Protestolarda en az 46 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler 50. gününe girdi. Protestolarda en az 46 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa'nın değiştirilmesine ilişkin kararnameyi imzalanmasının ardından ülkede başlayan hükümet karşıtı protestolar 50.gününe girdi. İnsan haklarının ihlal edildiği ve yiyecekten ilaca bir çok alanda kıtlık yaşanan ülkede hükümet karşıtı en az 46 kişi gösterilerde hayatını kaybetti. Dün başkent Karakas'ta yapılan protestolar sırasında göstericiler "Venezule'da artık diktatörlük istemiyoruz" yazan pankartlar taşıdı.

Öte yandan, Maduro, cuma akşamı hükümet karşıtı gösterilerin merkezi haline gelen şehrin doğu kesimindeki sessizliğe dikkat çekerek, "Buranın ne kadar huzurlu olduğuna bakın. Barikat kuranları ve şiddet getirenleri yenmekteyiz" dedi.

