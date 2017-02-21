Protesto edilen senet adedi arttı

Ocak ayında 85 bin adet protesto edildi.

Ocak ayında 85 bin adet protesto edildi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılı Ocak ayı senet istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2017 yılının ilk ayında 85 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin toplam parasal tutarı 1,3 milyar TL oldu. Protesto edilen senet adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8, senet tutarı ise yüzde 37,8 oranında arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 25'ini İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 12 ile Kocaeli, yüzde 8 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir ve yüzde 5 ile Konya izledi. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Kilis, Bayburt ve Tunceli oldu.

