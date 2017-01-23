Prosinecki'ye izin çıkmadı

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışına giren Bursaspor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmüştü. Ancak Azerbaycan Milli Takımı çalıştıran deneyimli teknik adama federasyondan izin çıkmadı.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışına giren Bursaspor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmüştü. Ancak Azerbaycan Milli Takımı çalıştıran deneyimli teknik adama federasyondan izin çıkmadı.

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmalarının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor'da, sürpriz bir isim gündeme geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, Azerbaycan Milli Takımı'nın başında bulunan ve daha önce Kayserispor'u da çalıştıran Prosinecki ile bugün akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan'a giden Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Çolak ile İdari Menajer Hüseyin Gedik'e ön görüşmede olumlu yanıt veren tecrübeli teknik adama Azerbaycan Federasyonu'ndan izin çıkmadığı bildirildi. Federasyonun Prosinecki'nin performansından memnun olduğu ve sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediği öğrenildi.

(Mesut Alan / İHA)