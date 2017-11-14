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Projenin iptalini Mevlüt Uysal duyurdu
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Projenin iptalini Mevlüt Uysal duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Küçükçekmece-Başakşehir arasında yapılması planlanan 15 kilometrelik Havaray projesinin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Küçükçekmece-Başakşehir arasında yapılması planlanan 15 kilometrelik Havaray projesinin iptal edildiğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Küçükçekmece Belediye Binası yanında yapımına devam edilen Küçükçekmece Zeminaltı Otopark ve Meydan Projesi'nde incelemelerde bulundu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, yapılması planlanan Havaray projesi ile ilgili konuşarak, "Küçükçekmece Belediye binasının olduğu yerden, Sefaköy'den Başakşehir'e Fatih Terim Stadyumu'nun olduğu yere 15 kilometrelik bir yere Havaray İhalesi yapılmıştı projelendirilmişti. Öncesinden Havaray insanlara çok cazip gelse bile projelendirilip ihalesi yapıldıktan sonra özellikle Sefaköy bölgesindeki vatandaşlarımızın çok ciddi bir rahatsızlığı vardı. Bu rahatsızlık da özellikle dar bir bölgeden geçtiği için kamulaştırması vardı. Yine kamulaştırma yapıldıktan sonra dar bir alandan geçtiği için binaların önemli bir miktarının önünden devasa bir görüntü kirliliği rahatsızlığı oluşturacaktı. İlçe belediyemiz ile büyükşehir belediyesi olarak bizler de vatandaşlarımızın bu rahatsızlığını dikkate alarak her ne kadar maliyet biraz artmış olsa bile biz artık Havaray'ı iptal ediyoruz. Onun yerine metro ve hafif raylı sistem olarak bunu yeniden revize edip kısa bir zamanda buranın yeniden ihaleye çıkmasını sağlayacağız. Özellikle Beşyol bölgesinden metro olarak geçmesi lazım ki vatandaşlarımızın hem orada ciddi bir kamulaştırma yükü büyükşehir adına bir yüktü hem de vatandaşımız adına onlara büyük bir yapı vardı. Gerekirse daha sonraki yerlerde işi hızlı ve çabuk bitirme adına yer üstünden yol ortasından uygun olan yerlerden bazı yerlerde yer altına inip bazı yerlerde yer üstüne çıkarak yapacağız. Bunun örnekleri biliyorsunuz daha önce Aksaray ve Esenler'de olduğu gibi daha sonra Vezneciler, Sultançiftliği'nde olduğu gibi bazı yerlerde yerin altından bazı yerlerde yerin üstünden geçerek yapacağız" dedi.
Başkan Uysal konuşmasının devamında Küçükçekmece bölgesinde İSKİ çalışmalarına da değinerek, "Çekmece bölgesinin önemli sorunlarından birisi denize ve göle yakın olması nedeniyle yağan yağmurların ve o bölgenin topladığı yer üstü suları gerekirse yer altı kanalizasyon bu bölgeden geçiyor. İSKİ daha önce yeraltı kanalizasyon çalışması yapmıştı. Ancak yer üstü suları ile ilgili eksikler vardı onları konuştuk. İnşallah önümüzdeki 1 - 1.5 yıl içinde çekmece bölgesinde yer üstü suları, yağmur suları ile ilgili bir problem kalmayacak. İSKİ bu bölgede sıkı çalışmalar yapacak" diye konuştu.
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