29.12.2016 18:07 Projeler görücüye çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü projelerini yaptığı programla görücüye çıkardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü projelerini yaptığı programla görücüye çıkardı.



Gazikent Gençlik Merkezi'ndeki programda 'Gönül Kütüphanesi' açılışı, 'Takımını Kurda Gel' projesi tanıtımı ve Göç '55. Yılında Avrupa'daki Türkler' konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.



Görme Engelliler için hazırlanan 'Gönül Kütüphanesi'nin açılışına Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir katıldı.



Programda yaptığı konuşmayla bütün imkanlardan haberdar bir gençlik tasavvur ettiklerini ifade eden Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "İnsanlar sevdikleri şeylerle meşgul olmayı severler. En çok severek öğrenirler. Çünkü ülkemizin moral kalesi kuşatma altında tutulmaktadır. Bizi üzmek isteyene, inadına zurna! Gençlik zapturapt altındadır. Gençliğe çağına göre yaşamak, yeni ufuklar açmak, doğu-batı kültürlerine ve muasır teknolojilere tam uyum gerek. Biliyoruz ki, ecdadımız çağın trenini kaçırmakla istasyonda kaldı. Sarayın içine bakmaktan, dışına bigane kaldı. Oysa bir zamanlar bilimde de, teknolojide de dünyaya hükümrandı. Her şey oradan başlıyor. Ağaç yaşken eğiliyor. Yeniye, yeniliğe kavuşabilmemizin yegane çaresi gençlik. Gençlerimize yeni ufuklar sunmak, keşfettikleri alanı büyütmek boynumuzun borcu. Gaziantep Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun her alanda lokomotifi. Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı. Çünkü kültürlerin muazzam karışımı. Tıpkı zengin bir sofra gibi, içinde bin bir çeşit yemişi barındıran bir aşure gibi Gaziantep. Kültürler tanımak insaniyetimizin kotasını artırır. "Çağınızagöre yaşayınız" hadisi şerifine binaen, çağın bütün imkânlarından haberdar bir gençlik tasavvur ediyoruz. Öyle bir gençlik ki; öz geleneğinden ve damarlarından köklensin, bilimle ve teknolojiyle gövdelensin, sanatla ve sporla da dallansın, çiçeklensin istiyoruz" diye konuştu.



Açılışını ve tanıtımını gerçekleştirdikleri projeler hakkında da bilgiler veren İl Müdürü Demir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak sadece spor alanında değil, sosyal ve kültürel alanda da birçok faaliyete ve projelere imza atmaktayız. Bugünde buna yenilerini eklemek üzere burada bulunmaktayız. Gaziantep'te toplam 35 bin üyeye sahip Gençlik Merkezlerimizle gençlerimizin boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamaktayız. Merkezlerimizin üyesi olan engelli bireylerimizi de düşünerek onlar için 'Gönül Kütüphanesi' projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu projemizden kısaca bahsedecek olursak; Gençlik Merkezimizden faydalanan Görme Engelli öğrencilerimizin kitap okumasını kolaylaştıracak donanıma sahip bir alan içerisine ilk etapta 6 adet bilgisayar ve müştemilatlarından oluşan sesli bir kütüphane oluşturduk. Böylelikle Görme Engelli öğrencilerimizin kitap okuması adına bir nebze de olsa kolaylık sağlayacağız. Tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir diğer projemiz ise, Ensar muhacir birliktelikleri çerçevesinde 'Takımını Kurda Gel' projesidir. Nizip ilçemizde yer alan Konteynır ve Çadır Kent'te yaşayan Suriyeli mültecilerin sosyal hayata adaptasyonu ve toplumla olan entegrasyonlarını en iyi şekilde sağlamanın temel amaçlarından biri de spordur. Bu sebeple Suriyeli kardeşlerimizi savaş koşullarının oluşturduğu tahribattan bir nebze olsun uzaklaştırmak için, sporu araç olarak kullanıyoruz. Bu kardeşlerimizin sosyal hayata uyumlarını sağlamak ve bir nebze olsun psikolojik destekte bulunmak amacı ile; Voleybol, Basketbol, Futbol ve Masa Tenisi branşlarında spor yapmasını sağlıyoruz. Böylelikle Suriye kardeşlerimizi sporla hayata adapte etmeye çalışıyoruz. Son olarak ise dışarıda gördüğünüz sergimizden biraz bahsetmek istiyorum. Bu sergimizde Türkiye'den Avrupa'ya göçün 55 yılı münasebetiyle hazırlanmıştır. Fotoğrafların tamamı o gün çekilmiştir. Türklerin Avrupa serüveni bundan 55 yıl önce Almanya ile imzalanan Türk İşgücü Anlaşması ile başladı. Ancak binlerce işçinin dönecekleri günün hayaliyle çıktığı bu yolculuk, sadece Almanya ile sınırlı kalmadı, zaman içinde Avusturya, Belçika, Hollanda ve Fransa'yı da içine aldı. Memleketlerini, ailelerini arkalarında bırakıp çalışmaya giden Türkler, 55 yıl içinde orada yeni hayatlar kurdu. İlk zamanlarda sayısı binlerle ifade edilen Türk nüfusu şimdi milyonları buldu. İşte bu 'Göç Sergisi' de bu gurbet hikâyesini fotoğraflarla anlatıyor" diye konuştu.



Program Gap Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerin müzik dinletisiyle son buldu.

