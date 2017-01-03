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Havva Bütün Saraç

Profesyönel Oyuncularla Acemi Senaryolar

Brezilya'da eski eş, karısının yeni yıl partisini basıp 12 kişiyi öldürüyor ama "Brezilya hükümeti nerede, Diyanet İşleri Başkanı hutbede ne demişti" diye provoke etme çalışmaları yok. Neden? Salyangozlar hep Müslüman mahallesinde satılınca mı anlamlı? Kurbanda keçi katliamına(!) fetva vermeyenler de çoktu, niyet bağcıyı dövmekse. Bu acemi oyunlardan, katiller profesyönel olsa bile bıktık, kabak tadı verdi, doyduk, yeter.

ABD'nin Orlando eyaletinde, 2016 Haziran ayında, eşcinseller kulubüne saldırı yapılmış ve 50 kişi ölmüştü. O hafta, eşcinseller yahut onların haklarını savunanlar papazın hutbesinin konusunu niye merak edip, yaşam tarzımıza saldırı var diye Obama'ya tepkimedi?

Her terör eyleminde hükümete vurmak için fırsat kollayanlar bıyık altından gülerek elimize fırsat geçti, daha da vuralım abalıya hırsıyla hareket etmekte. Sırtında yumurta küfesi olanın sorumluluğunu, belini çatırdatan yükünü bilmeyenler, tac, taht, saltanat muhabbetine kanlı, canlı sos ararken duyduğu patlamalar, ölümler sorumsuz ve iğrenç bir sevince gark edebilir.

Reina'daki vahşet, belki de aylar öncesinden planlanıp Türkiye'yi laik-dindar çatışmasını yeniden körükleyebilmek için kurgulanmış, verdiği mesaj ve zamanlama itibariyle o alıştığımız toplumu tahrik etme amaçlı provokatif eylemlerden biri.

Şortlu bayana tekme atan akıl hastası da aynı amaca hizmet için rolünü oynadı, büyükelçiyi vuran da, Reina da katliam yapan da. Her patlamada, her akan kanda güvenlik zaafiyetiyle başlayıp Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar çatısmasını körükleyen, milletimizi bölmek yahut uluslarası platformda zor duruma sokacak yorumlar, köpürtülmüş başlıklar, felaket tellalı gazetelerin manşetine yerleşiverdi. Aradığı fotoğrafı bulmuş bir gazetecinin gevrek gülüşüyle her damla kanda boncuk boncuk sırtından ter akan, sorumluluk duygusu taşıyan siyasetçinin ruh hali taban tabana zıttır.

Bu ülke savaşlardan, darbelerden, vesayetten, terörden çok yara aldı ve hızlı bir değişim, gelişim, dönüşüm sürecine girdi. Bir İslam ülkesinin Batı'ya kafa tutarcasına, eğilmeden mazlumları da kucaklayarak, insani değerleri öne çıkararak sıçrama yapması Haçlı zihniyetini daha da agresif davranmaya itti.

Yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi ile tüm vesayet odaklarından kurtulup daha bağımsız, daha istikrarlı, güçlü bir Türkiye olma yolunda kararlı adımlar atılırken çelme takanlar, kuyular kazanlar, pusu kuran karanlık odaklar, bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Allah'ın izniyle kara bulutlar eninde sonunda yerini berekete, hayra, güzel günlere bırakacak...

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