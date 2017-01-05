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Profesyonel aşçılara yöresel yemekler öğretildi
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Profesyonel aşçılara yöresel yemekler öğretildi

Alanya Belediyesi tarafından kentin unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerinin yaşatılması amacıyla düzenlenen 'Yöresel Yemek Atölyesi' projesi kapsamında, ilk kez Profesyonel Aşçılara eğitim verildi.

Alanya Belediyesi tarafından kentin unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerinin yaşatılması amacıyla düzenlenen 'Yöresel Yemek Atölyesi' projesi kapsamında, ilk kez Profesyonel Aşçılara eğitim verildi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yöresel yemekleri tanıtmaya devam ediyor. Alanya turizminde çalışan profesyonel aşçılar, yöresel yemekleri geleneksel pişirme teknikleri ile öğrenme fırsatına kavuştu. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Gastronomi Bölümü Mutfağı'nda, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği üyeleri ve yönetim kurulundan oluşan eğitim grubuna, Yöresel Alanya Yemekleri'nin geleneksel usulle hazırlanışı uygulamalı olarak gösterildi. Kursun kapanış organizasyonuna Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zelal Polat ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği üyeleri katıldı.

20 çeşit yemek öğretildi

Alanya Belediyesi Yöresel Yemek Atölyesi'nin 2 günlük kurs programında, profesyonel aşçılara 20 çeşit yöresel lezzet öğretildi. Lezzetlerin arasında; Hülüklü Çorba, Göleviz Yemeği, Laba Dolması, Kıymalı Etli Pilav, Yoğurtlama, Kabak Tatlısı, Tel Kadayıf, Kırtaki, Kaşık Helvası, Pişi, Darı Çorbası, Kuru Patlıcan Yemeği, Etli Kuru Bamya Yemeği, Bumbar Dolması, Kuru Patlıcan Taratoru, Ülübü Piyazı, S Pasta, Alanya Çöreği, Lokma-Dökme ve Öksüz Helvası yer aldı.

"Bu kez biz eğitim aldık"

Akdeniz Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budak, Alanya'nın yöresel lezzetlerini turizm sektöründe tanıtacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Şimdiye kadar bizden profesyonel olarak öğrenci ve çalışanlara eğitim vermemiz isteniyordu ama bugün biz burada eğitim aldık. Mutfak kültürümüzün ne kadar geniş olduğunu, yöresel yemeklerimizi turizme nasıl katacağımızı ve yaptığımız yemekleri nasıl sunabileceğimizi burada öğrendik. Umarım burada öğrendiklerimizi de turizm sektöründeki arkadaşlarımızla beraber, tesislerimize gelen misafirlerimize yemek değil Alanya yemeği olarak tanıtacağız. Organize edilen bu güzel etkinlikten dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e ve ekibiyle birlikte emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

"Alanya mutfağını uluslararası platforma taşımak için çalışıyoruz"

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş da, "Ev hanımları ve beylere verdiğimiz yemek kursumuzu bu defa profesyonel aşçılarla düzenledik. Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği yönetim kurulu ve üyeleri bugün misafirimizdi. 2 gün süren kursumuzda 20 çeşit geleneksel Alanya yemeklerini yaptık. Geleneksel yöntemlerle yapılan lezzetlerimizi profesyonel aşçılara aktarmaktan dolayı son derece mutluyuz. Kursumuz, bu tür organizasyonlarla yöresel yemeklerimizin günümüze taşınması ve turizmin içinde yer edinmesi ile ilgili önemli amaçlara hizmet etmeye devam ediyor. Alanya mutfağını önemsiyoruz ve uluslararası platformda yer edinmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz."

Kurs sonunda katılımcılara sertifikaları, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş tarafından takdim edildi.
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