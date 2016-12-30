30.12.2016 12:02 Profesyonel aşçılar yöresel yemekleri ev hanımlarından öğrenecek

Alanya Belediyesi'nin, 'Yöresel Yemek Atölyesi' yemek kursları devam ediyor. Alanya Belediyesi'nin, yeni açacağı kursta yöresel yemekler bu sefer profesyonel aşçılara öğretilecek. Alanya Belediyesi'nin, "Yöresel Yemek Atölyesi" yemek kursları devam ediyor. Alanya Belediyesi'nin, yeni açacağı kursta yöresel yemekler bu sefer profesyonel aşçılara öğretilecek.



Otellerde, lokantalarda çalışan aşçılar için düzenlenecek kursta, Alanya lezzetlerinin dünyaya da tanıtılması amaçlanıyor. Kursu tamamlayan aşçılar yaz aylarında ilçeyi ziyaret eden turistlere, otel ve lokantalarda sundukları dünya mutfağının yanı sıra yöresel mutfağı da sunacak.



İki gün sürecek



Alanya Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Gastronomi Mutfağında organize edilen kurs, 3 Ocak'ta başlayacak. Alanya'ya özgü yöresel yemeklerin öğretileceği kurs, 2 gün boyunca bu işin ustalarına aktarılacak.



Profesyonel aşçılar, ev hanımlarından öğrenecek



Daha önce ev hanımları için düzenlenen yöresel yemek kursları bu kez farklı bir gruba hitap edecek. Kursa ilk etapta Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği üyeleri ve yönetim kurulu aşçıları katılacak. Profesyonel aşçılar Alanya yöresel yemeklerinin geleneksel yöntemler ile yapımını kursa hocalık yapan bir ev hanımından öğrenecekler.

