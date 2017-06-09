Ankara'da önceki gün tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Dünyaca ünlü Türk hekimi Prof. Dr. Rıdvan Ege, son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da önceki gün tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Dünyaca ünlü Türk hekimi Prof. Dr. Rıdvan Ege, son yolculuğuna uğurlandı. Yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle, yaklaşık üç aydır tedavi gördüğü hastanede dün 92 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ege için Kocatepe Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP milletvekili Mehmet Haberal, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ve eski bakanlar katılırken Ege'nin Türk bayrağına sarılı tabutunu askerler taşıdı. Prof. Dr. Ege, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek. (Selçuk Böke - Emre Yüzügüldü /İHA)
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