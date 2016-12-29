29.12.2016 17:40 Prof. Dr. Kıymık son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcasının oğlu Prof. Dr. Mahmut Kıymık, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcasının oğlu Prof. Dr. Mahmut Kıymık, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcasının oğlu olan ve Elektrik Mühendisleri Odası Onursal Başkanı Prof. Dr. Mahmut Kemal Kıymık (57), Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.



Sütçü İmam Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Fakültesi Dekanı olan Mahmut Kıymık'ın cenazesi öğle namazına müteakip Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakıboğlu Camisinde kılınan öğle namazının ardından defnedildi.



Elektrik Mühendisleri Odası Onursal Başkanı ve 7. 8. Dönem Şube Başkanı Prof. Dr. Mahmut Kemal Kıymık'ın cenaze namazına Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis Üyelerimiz, Öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı.

