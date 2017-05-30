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Prandelli'nin yeni adresi belli oldu
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Prandelli'nin yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'ın başına geçti.

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'ın başına geçti.
Bir dönem sarı-kırmızılı takımda görev alan İtalyan teknik adam, Dubai ekibi ile sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın ardından bir süre takım çalıştırmayan 59 yaşındaki Prandelli, son olarak İspanyol ekibi Valencia'yı çalıştırmıştı. Valencia'nın başında 10 maça çıkan Prandelli, alınan başarısız sonuçların ardından aralık ayında görevinden ayrılmıştı.

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