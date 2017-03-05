Pote'ye 'türkü'lü isyan

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor'un kendi sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilmesinin ardından ev sahibinin minik taraftarı golü atan Pote'ye söylediği türkü ile isyan etti.

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor'un kendi sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilmesinin ardından ev sahibinin minik taraftarı golü atan Pote'ye söylediği türkü ile isyan etti.

Maçın sona ermesiyle birlikte Adana Demirspor kafilesinin yer aldığı otobüse binen 12-13 yaşlarındaki bir taraftar, golcü futbolcu Pote'nin yanına gelerek, Urfa'ya özgü söylediği türkü ile bir anda dikkat çekti. Adana Demirsporlu Pote ile diğer futbolcuların da keyifle dinledikleri türkünün ardından minik taraftar özçekim yaparak teselli olurken, otobüsten inerek evin yolunu tuttu.

(Cemil Serezli / İHA)