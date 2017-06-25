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Potanın pes etmeyen yıldızı
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Potanın pes etmeyen yıldızı

Deaflympics 2017 hazırlıklarına Ramazan Bayramı için ara veren Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı'nda, yıldız adayı Ecrin Köse, Samsun'daki ailesini ziyaret etti. Üç yıldır Kadınlar Birinci Ligi'nde konuşanlarla birlikte oynayan Köse, hedefinin A Milli Takım'da ve Amerika'da oynamak olduğunu belirtti.

Deaflympics 2017 hazırlıklarına Ramazan Bayramı için ara veren Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı'nda, yıldız adayı Ecrin Köse, Samsun'daki ailesini ziyaret etti. Üç yıldır Kadınlar Birinci Ligi'nde konuşanlarla birlikte oynayan Köse, hedefinin A Milli Takım'da ve Amerika'da oynamak olduğunu belirtti.
Samsun'da düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda kafileler son kamplarına hazırlanırken, Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı'nın en kariyerli oyuncusu Ecrin Köse, Samsun'da yaşayan ailesine bayram ziyaretinde bulundu. 20 yaşındaki Ecrin, geçirdiği orta kulak iltihabı nedeniyle duyma yetisini kaybettiğinde henüz 9 aylık bir bebekti. Cihazla kısmen duyabilen yetenekli basketbolcu, aldığı eğitimlerle ailesiyle işaret dili kullanmadan anlaşabiliyor.

HEM TAKIMLA HEM DE BİREYSEL ÇALIŞIYOR
Öğretmeninin yönlendirmesiyle 9 yaşında basketbola başlayan ve o günden bu yana oyuna tutkuyla bağlanan Ecrin, 14 yaşında Samsun Basketbol Kulübü'nde oynamaya başladı ve Kadınlar Birinci Ligi'ne kadar yükseldi. Şu an 55 Gençlik'te oynayan genç yıldız adayı, "Takımla günde iki saat antrenmanımız oluyor. Bireysel olarak ise vücudumu geliştirmek için 2-3 saat güç, kondisyon ve fitness antrenmanları yapıyorum. Basketbolda başarılı olmak için bunlar çok büyük etkenler" dedi.
Üçlük atmayı sevdiğini ve bire birde çok iyi olduğunu belirten Ecrin, başlarda konuşanlarla basketbol oynarken zorlandığını belirterek, "Takımla iletişimde sıkıntılar yaşıyor, hocamın dediklerini anlamıyordum. Takımdan bir arkadaşım bu konuda bana destek oluyor. O sayede hocayla birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Zamanla birbirimize alıştıkça da bu iletişim eksikliği ortadan kalkıyor" ifadelerini kullandı.

"BASKETBOL SAHASINDAN AYRILAMIYORUM"
Çocukken Samsun Doğupark'taki potalarda basketbol oynamaya başladığını söyleyen Ecrin, "Tek kız bendim. Hep erkeklerle oynuyordum. Düştüğümde ya da faul olduğunda tekrar ayağa kalkıyordum. Pes etmiyordum. Annem ve babam beni burada izliyordu. Hadi eve gidiyoruz dediklerinde 'Hayır gitmek istemiyorum' diyordum. Sıcak da olsa ayrılmıyordum" diye konuştu.
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük okuyan Ecrin Köse'nin başarıları da parmak ısırtıyor. Yıldız adayı basketbolcunun madalyaları, kupaları ve MVP (En Değerli Oyuncu) ödülleri odasını süslerken, uluslararası düzeyde de U21 İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda aldığı gümüş madalya ve sayı kraliçeliği başarısı bulunuyor. Kadın basketbolda Işıl Alben'i, erkek basketbolda Kerem Tunçeri'yi, NBA'de de Stephan Curry ve Derrick Rose'u beğenen Ecrin, arabalara meraklı olduğunu belirtirken yoğun antrenman döneminden vakit bulabilirse ehliyet almak da istiyor. Genç basketbolcu, Olimpiyat sonrası hedefinin ise Amerika'da basketbol oynamak ve A Milli Takım forması giyebilmek olduğunu söyledi.

"PES ETMEK YOK!"
Deaflympics'in Samsun'da yapılacak olmasının kendileri için avantaj olduğunu söyleyen Ecrin, "Bu avantajı en iyi şekilde kullanmalıyız. Hedefimiz çok büyük. Birinci olmak için sahaya çıkacağız. Türkiye'nin desteğine inancım tam. Bizim işimiz bırakmamak, sonuna kadar savaşmak. Kazanmak veya kaybetmek önemli değil. Önemli olan savaşmak. Pes etmek yok mücadeleye devam" dedi.

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