Potada tarihi gün

Fenerbahçe, bugün Türk basketbol tarihinin en önemli maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler, THY Avrupa Ligi finalinde Olimpiakos'la karşılaşacak.

Fenerbahçe, bugün Türk basketbol tarihinin en önemli maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler, THY Avrupa Ligi finalinde Olimpiakos'la karşılaşacak.

İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Finalde Real Madrid'i saf dışı bırakan Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı geçen Olimpiakos'la şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonunda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN Sports3 ve TRT 1 kanallarından naklen yayınlanacak.

Son 3 yıldır Final Four'a kalan ve üst üste ikinci kez de final oynama hakkı elde eden Fenerbahçe, daha şimdiden tarihi bir başarıya imza atmış durumda. Obradovic'in öğrencileri, Olimpiakos karşısına, Sinan Erdem Spor Salonunda Fenerbahçe taraftarının müthiş desteğiyle beraber Avrupa şampiyonluğu için çıkacak.



YUNAN EKİBİNİN 3 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Yunanistan'ın en önemli iki temsilcisinden biri olan Olimpiakos'un mazisinde 3 Euroleague, 12 Yunanistan Ligi, 9 Yunanistan Kupası ve 1 Kıtalararası Kupa şampiyonlukları bulunuyor. Rakibin baş antrenörlüğünü Ioannis Sfairopoulos yapıyor. Olimpiakos'un kadrosunda dikkat çeken isimler ise Vassilis Spanoulis, Georgios Printezis, Vangelis Mantzaris, Kostas Papanikolaou, Matt Lojeski, Khem Birch, Daniel Hackett, Patric Young, Erick Green, Ioannis Papapetrou, Dimitrios Agravanis, Nikola Milutinov, Dominic Waters ve Ioannis Athinaiou. Pire temsilcisinde Hackett ve Lojeski'nin sakatlıkları bulunuyor.



GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe, rakibiyle bugüne dek Euroleague'de oynadığı 12 maçta beş galibiyet elde etti. Sarı laciverliler, bu sezon oynanan ilk karşılaşmada rakibine 71-62 mağlup olmuştu. Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe Ülker Sports Arenada oynanan karşılaşmayı ise temsilcimiz 67-64 ile kazandı.

