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Potada kadınlar şampiyonu Yakın Doğu
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Potada kadınlar şampiyonu Yakın Doğu

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi 5. maçında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 76-75'lik skorla yenerek seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi 5. maçında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 76-75'lik skorla yenerek seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Yakın Doğu, Holingsvorth ve Mc Bride'ın sayılarıyla 5-2 yaptı. Daha sonra pota altını etkili kullanmaya başlayan Fenerbahçe, Lavender ve Gruda'nın sayılarıyla 8-5 öne geçti. Periyotun bitime yaklaşık 2 dakika kala skor Vandersloot'un serbest atışlarıyla 16-16 oldu. Son 20 saniye Birsel'in turnikesi ile 18-16 öne geçen sarı-lacivertliler, periyotu da aynı skorla önde tamamladı.
İkinci periyotta da iyi hücumda performansını sürdüren Fenerbahçe, Quigley ve Parker'ın sayılarıyla farkı açtı ve skoru 28-21'e getirdi. Daha sonra farkı kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, Olcay, Vandersloot ve Mc Bride'in sayılarıyla 32-31 öne geçti. Periyotun geri kalanında da skor üstünlüğünü elinde tutan Yakın Doğu, devreye 37-35 önde girdi.
Üçüncü periyotun başında Olcay, Vandersloot ve Holingsvorth ile iyi oyununu skora yansıtan Yakın Doğu, farkı 10 sayıya çıkararak, skoru 49-39'a getirdi. Periyotun sonlarında Fenerbahçe; Gruda ve Quigley'ın basketleri ile skoru 53-53 yaptı. Son 20 saniyede Vandersloot ve Tuğçe'nin karşılıklı sayılarıyla periyot 55-55 sona erdi.
Son periyota taraftarının desteğini arkasına alan Yakın Doğu, Eldebrink ve Mc Bride'nin sayılarıyla farkı açtı ve 67-61 yaptı. Parker ile köşeden üçlük bulan Fenerbahçe farkı azalttı ve Birsel'in son saniye üçlüğü ile 69-68 öne geçti. Son anları çekişmeli geçen maçta gülen taraf 76-75 ile Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Salon: Caferağa
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay xx 4, Eldebrink xx 8, Bahar xx 4, Leuchanka xx 2, Holingsvorth xxxx 20, Mc Bride xxxx 21, Vandersloot xxx 17
Başantrenör: Zafer Kalaycığlu
Fenerbahçe: Pelin x, Ayşe x, Birsel xx 15,Tuğçe xx 7, Parker xxx 18, Lavender xx 8, Gruda xx 21, Quigley xx 6
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 16-18 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 37-35 (Yakın Doğu Ünivertesi lehine)
3. Periyot: 55-55
(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)

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