Potada grubumuz belli oldu

FIBA Kadınlar 2019 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde kura çekimi yapıldı. Türkiye; Estonya, Polonya ve Belarus ile eşleşti

FIBA Kadınlar 2019 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde kura çekimi yapıldı. Türkiye; Estonya, Polonya ve Belarus ile eşleşti

Elemelerde 32 takım 4'erli olarak 8 grupta yer aldı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda Estonya, Polonya ve Belarus ile eşleşti. İkişer maç üzerinden oynanacak müsabakalar 6 - 16 Kasım'da başlayacak, 5 - 15 Şubat 2018'de devam edecek mücadeleler, 12 - 22 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek.

Grubunu ilk sırada bitiren 8 takım ile en iyi 6 grup ikincisi finallerde oynamaya hak kazanacak.



2019 Avrupa Şampiyonası'nda eleme grupları şu şekilde:

A Grubu

Bosna Hersek

İzlanda

Karadağ

Slovakya

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B Grubu

Estonya

Polonya

Belarus

Türkiye

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C Grubu

Arnavutluk

Litvanya

Macaristan

Rusya

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D Grubu

Portekiz

Büyük Britanya

İsrail

Yunanistan

...

E Grubu

Finlandiya

Romanya

Slovenya

Fransa

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F Grubu

Bulgaristan

Hollanda

Ukrayna

İspanya

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G Grubu

İsviçre

Almanya

Çekya

Belçika

...

H Grubu

Makedonya

Hırvatistan

İsveç

İtalya

