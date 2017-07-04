Potada grubumuz belli oldu

FIBA Kadınlar 2019 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde kura çekimi yapıldı. Türkiye; Estonya, Polonya ve Belarus ile eşleşti
FIBA Kadınlar 2019 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde kura çekimi yapıldı. Türkiye; Estonya, Polonya ve Belarus ile eşleşti Elemelerde 32 takım 4'erli olarak 8 grupta yer aldı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda Estonya, Polonya ve Belarus ile eşleşti. İkişer maç üzerinden oynanacak müsabakalar 6 - 16 Kasım'da başlayacak, 5 - 15 Şubat 2018'de devam edecek mücadeleler, 12 - 22 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek. Grubunu ilk sırada bitiren 8 takım ile en iyi 6 grup ikincisi finallerde oynamaya hak kazanacak.
2019 Avrupa Şampiyonası'nda eleme grupları şu şekilde: A Grubu Bosna Hersek İzlanda Karadağ Slovakya ... B Grubu Estonya Polonya Belarus Türkiye ... C Grubu Arnavutluk Litvanya Macaristan Rusya ... D Grubu Portekiz Büyük Britanya İsrail Yunanistan ... E Grubu Finlandiya Romanya Slovenya Fransa ... F Grubu Bulgaristan Hollanda Ukrayna İspanya ... G Grubu İsviçre Almanya Çekya Belçika ... H Grubu Makedonya Hırvatistan İsveç İtalya
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