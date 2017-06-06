Potada dev final: Fenerbahçe-Beşiktaş

Spor Toto Basketbol Ligi Play-off yarı final 4. maçında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Anadolu Efes'i 91-65 mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve finale yükseldi. Siyah-beyazlılar finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Spor Toto Basketbol Ligi Play-off yarı final 4. maçında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Anadolu Efes'i 91-65 mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve finale yükseldi. Siyah-beyazlılar finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Spor Toto Basketbol Ligi Play off yarı final 4. maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 91-65 kazanan siyah-beyazlılar seriyi 3-1'e getirdi ve finale yükseldi.

Final maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş Sompo Japan şampiyonluk mücadelesi verecek.



---KÜNYE---

Salon: Abdi İpekçi

Anadolu Efes: Cedi Osman xx 12, Derrick Brown xx 11, Bryant Dunston xx 13, Brandon Paul x 9, Jayson Granger x 2, Thomas Heurtel xxx 15, Doğuş Balbay x, Deshaun Thomas x 3

Başantrenör: Velimir Perasovic

Beşiktaş Sompo Japan: Kyle Weems x 8, Michael Roll xxx 22, D. J. Strawberry x 8, Vladimir Stimac xx 18, Kenan Sipahi x 5, Michael Thompson xxx 12, Erkan Veyseloğlu xx 8, Muratcan Güler x, Sertaç Şanlı xx 10, Doğan Şenli x, Şafak Edge x, İlkan Karaman x

Başantrenör: Türkiye Ufuk Sarıca

1. Periyot: 16-26 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 33-52 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 42-70 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

5 faulle çıkan: Jayson Granger (Anadolu Efes)

