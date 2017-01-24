Portekizli heyetten Orgeneral Akar'a ziyaret

Portekiz Parlamentosu Millî Savunma Komisyonu heyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Portekiz Parlamentosu Millî Savunma Komisyonu heyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Portekiz Parlamentosu Millî Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan beş kişilik bir heyet, 24 Ocak 2017 Salı günü saat 10.30'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etmiştir" denildi.
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