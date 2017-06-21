Portekiz tek golle 3 puanı kaptı

2017 Konfederasyon Kupası'nda Portekiz, Rusya'yı 1-0 mağlup etti.
2017 Konfederasyon Kupası'nda Portekiz, Rusya'yı 1-0 mağlup etti. Otkrytie Arena'da ev sahibi Rusya, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 8. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca, Portekiz, sahadan üç puanla ayrılarak, puanını 4'e yükseldi.
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