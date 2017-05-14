Portekiz'in Eurovision'da ilk birinciliği

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen 62. Eurovision Şarkı Yarışmasını Portekiz'i temsil eden Salvador Sobral kazandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen 62. Eurovision Şarkı Yarışmasını Portekiz'i temsil eden Salvador Sobral kazandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bu yıl 62'inci düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasına ev sahipliği yaptı. Finalde 26 ülkenin kıyasıya bir mücadele için olduğu yarışmayı Portekiz'i temsil eden Salvador Sobral kazandı. Sözlerinin kız kardeşine ait olan "Amar Pelod Dois" adlı parçayı seslendiren 27 yaşındaki sanatçı, 758 puan alırken Portekiz elde edilen galibiyetle Eurovision tarihinde ilk kez birinci oldu. Bulgaristan'ı temsil eden Kristian Kostov 615 puanla ikinci, Moldova'yı temsil eden Sunstroke Project 374 puanla üçüncü oldu. "Skeletons" adlı parça ile Azerbaycan'ı temsil eden Dihaj ise 120 puanla 14'üncü oldu.

