Portekiz'de yangın: 39 ölü

Portekiz'de ormanlık alanda çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz'de ormanlık alanda çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz'in Pedrogao Granda bölgesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçişleri Bakanlığı, yangında 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının yangından kaçmaya çalışanlar olduğunu söyledi. Olayda çok sayıda itfaiye görevlisinin de yaralandığı öğrenildi. Portekiz Başbakanı Antonio Costa, ölü sayısının artabileceğini kaydederek, "Ne yazık ki son yıllarda gördüğümüz en büyük trajedi" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bin 700 itfaiyeci yangını söndürmeye çalışırken, İspanya 2 adet yangın söndürme uçağı gönderdi. Bölgede bulunan evler de kullanılamaz hale geldi.

