Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Portekiz'de milli yas ilan edildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Portekiz'de milli yas ilan edildi

Portekiz'de çıkan yangında ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Ülkede 3 günlük milli yas ilan edildi.

Portekiz'de çıkan yangında ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Ülkede 3 günlük milli yas ilan edildi.
Portekiz'in Pedrogao Granda bölgesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında ölü sayısı yükseliyor. Yetkililer, şu ana kadar 62 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün çocuk olduğu ifade edildi. Portekiz Başbakanı Antonio Costa, çok sayıda vatandaştan haber alınamadığını ifade ederek, ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Yetkililer, 3 günlük milli yas ilan etti. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının dumandan ve yanıklardan öldüğünü belirten yetkililer, 2 kişinin yangın bölgesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. Yangında 6 itfaiyeci de ciddi şekilde yaralandı.
İspanya, yangının söndürülmesi için bölgeye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderirken, Avrupa Birliğinin çalışmaları yakından takip ettiği aktarıldı.
Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Depolarda bulunan 2 ton amonyum nitrat imha edildi
Erdoğan'dan Emniyet Müdürüne 'geçmiş olsun' ziyareti
Portekiz'de milli yas ilan edildi
6 bin askerin yemek ihtiyacını Büyükşehir karşıladı
En benzer ikizler yarıştı
MHP'den CHP'ye sert eleştiriler
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Aziz Sancar'a sosyal medyada linç girişimi
Aziz Sancar'a sosyal medyada linç girişimi
TRT muhabirleri Suudi Arabistan'da gözaltına alındı
TRT muhabirleri Suudi Arabistan'da gözaltına alındı
Siirt'te sıkışan kadın teröristler böyle teslim oldu
Siirt'te sıkışan kadın teröristler böyle teslim oldu
Ege'de korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi!
Ege'de korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi!
A Milli Kadın Basketbol Takımı çeyrek finalde
A Milli Kadın Basketbol Takımı çeyrek finalde
Manisa'da askerler 4.kez zehirlendi
Manisa'da askerler 4.kez zehirlendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Depolarda bulunan 2 ton amonyum nitrat imha edildi
Depolarda bulunan 2 ton amonyum nitrat imha edildi
Erdoğan'dan Emniyet Müdürüne 'geçmiş olsun' ziyareti
Erdoğan'dan Emniyet Müdürüne 'geçmiş olsun' ziyareti
Portekiz'de milli yas ilan edildi
Portekiz'de milli yas ilan edildi
6 bin askerin yemek ihtiyacını Büyükşehir karşıladı
6 bin askerin yemek ihtiyacını Büyükşehir karşıladı
En benzer ikizler yarıştı
En benzer ikizler yarıştı
MHP'den CHP'ye sert eleştiriler
MHP'den CHP'ye sert eleştiriler
Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
Yemen'de hava saldırısı: 25 ölü
Yemen'de hava saldırısı: 25 ölü
Zürih'te açık hava iftarı
Zürih'te açık hava iftarı
Ertuğrul Sağlam tesislerde incelemelerde bulundu
Ertuğrul Sağlam tesislerde incelemelerde bulundu
İstanbul'da yağmur hazırlıksız yakaldı
İstanbul'da yağmur hazırlıksız yakaldı
Bu gelenek hep yaşasın
Bu gelenek hep yaşasın

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English