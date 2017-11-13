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Portakalda erken hasat bereketi
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Portakalda erken hasat bereketi

Bu yıl havaların sıcak gitmesiyle birlikte Antalya'nın Finike ilçesinde hasadına erken başlanan portakalda 250 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Portakalın kilogramı ise dalında 1 liradan alıcı buluyor.

Bu yıl havaların sıcak gitmesiyle birlikte Antalya'nın Finike ilçesinde hasadına erken başlanan portakalda 250 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Portakalın kilogramı ise dalında 1 liradan alıcı buluyor.
Türkiye'de narenciye üretiminde önemli yeri bulunan Finike ilçesinde portakal hasadı erken başladı. Ülke çapında 'Finike portakalı'yla nam salan ilçede, normalde Kasım ayı sonunda yapılan hasat, bu yıl Ekim ayında başladı. Kasım ayında da devam eden hasadın Mayıs ayında son bulması ve rekoltenin yaklaşık 250 bin ton olması bekleniyor. Üretici ve tüccarlar, Finike portakalı olarak bilinen Çağdır Tirişe portakalına iç piyasada yoğun talep oluştuğunu ve kilogramı 1 liradan satılan portakalın fiyatının kendilerini tatmin ettiğini söyledi.

250 BİN TON REKOLTE
800 dönüme yakın arazisi bulunan ve tüccarlık da yapan üreticilerden Adem Erol, Çağdır Tireşe portakalında erken hasat döneminin yaşandığını ve hasadın Mayıs ayına kadar devam edeceğini söyledi. Finike portakalının kalitesinden bahseden Erol, "Çok kaliteli olduğu için iç piyasada İstanbul, Bandırma, Bursa ve Yalavo bölgelerine gidiyor. Rusya, Almanya gibi ülkelere de ihracatı gerçekleşiyor. Finike Ziraat Odası'nın tahminlerine göre 250 bin ton Finike ve çevresinde rekolte olduğu söyleniyor. Mayıs'a kadar hasadımız devam edecek" dedi.

"ALLAH'IN FİNİKE'YE BİR VERGİSİ"
Çavdır Tireşe cinsi portakalın Finike'nin en kaliteli ve lezzetli portakalının olduğunu da ifade eden Erol, "Has Finike portakalı dediğimiz portakal. Bunun bir özelliği var, kestiğinizde içinde bal peteği gibi görünüyor, insanın ağzında hiç posa bırakmıyor. Bu portakal Allah'ın Finike'ye bir vergisi" dedi.
10 yıldır çiftçilikle uğraşan Niyazi Sertbaş ise Washington ve verense cinsinde portakal ürettiğini ve hasada daha erken başladığını söyledi. Portakalın geçtiğimiz Mayıs ayında çiçeklenmeye başladığını belirterek, "Haziran aylarında meyve oturmaya başlıyor ve bu aylarda hasadı yapılıyor. Önce erkenciler kesiliyor" diye konuştu.

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