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Portakal heykeller yükseliyor
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Portakal heykeller yükseliyor

Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Finike Portakal Festivali'nin hazırlıkları başladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Finike Portakal Festivali'nin hazırlıkları başladı.
Finike ilçesinde geçtiğimiz yıl ilk kez yapılan ve Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görülen Finike Portakal Festivali'nin hazırlıkları başladı. Bu yıl Mustafa Ceceli, Ceylan, Zakkum, Murat Boz, İsmail Altunsaray ve İspanyol Caz Sanatçısı Buika'nın sahne alacağı Uluslararası Finike Portakal Festivali'nin ana temasını oluşturan portakal heykelleri, Finike Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor.
Heykellerin yapıldığı festival alanını inceleyen Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Finike Portakal Festivalimizin hazırlıkları başlamış durumda. Burada çok hummalı bir çalışma var. Finike bilindiği üzere bir narenciye memleketi. Bizim için özellikle portakal çok özel. Cenab-ı Allah havasıyla, suyuyla, toprağıyla burada özel bir portakalın yetişmesini sağlayacak bir bölge oluşturmuş. Bu bölgede yetişen portakalın tadı başka yerde olmuyor. Bizler de Finike'yi bu portakal üzerinden tanıtmak istedik" dedi.

PORTAKAL HEYKELLERİ İÇİN 55 TON PORTAKAL
Başkan Sarıoğlu, "Burada 50-55 ton civarında portakal kullanıyoruz. Portakaldan heykeller yaparak Finike'yi portakal ile süslüyoruz. Festivalimiz 28 Haziran'da Portakal Kortejimiz ile başlamış olacak. Kortejimizde de yaklaşık 15 tane küçük figürümüz olacak. Traktörlerin üzerinde geçiş yapacaklar. Tüm misafirlerimiz ve hemşehrilerimiz de festival alanında bu büyük figürleri ziyaret edecek. 28 Haziran'da Mustafa Ceceli konseri ile de konserlerimiz başlayacak. Bu konserlerin tümü ücretsiz olacak. İkinci gün Ceylan, üçüncü gün Zakkum ve dördüncü gün Murat Boz konserlerimizi gerçekleştireceğiz. Ardından İç Anadolulular Derneğimize hediye ettiğimiz Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi'nde, İsmail Altunsaray sahne alacak. Tiyatrolar, portakallı yemek yarışmaları, En İyi Portakalı Yetiştiren Çiftçi Yarışması gibi bir çok etkinlik yapacağız. En son 7 Temmuz'da ise Türkiye'nin ayakta kalmış en ciddi tarihi eserlerinden biri olan Arykanda Antik Kenti'nde gerçekleştireceğimiz Ay Işığı Konseri ile de finali uluslararası bir sanatçı ile yapacağız. Cazın güçlü sesi Buika ile de final yapmış olacağız."
Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, tüm vatandaşları Uluslararası Finike Portakal Festivali'ne davet etti.

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