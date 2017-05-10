Popov'da işlem tamam

Kasımpaşa, başarılı futbolcusu Strahil Popov'la olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Lacivert-beyazlı kulüp, Bulgar futbolcunun sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı.

Kasımpaşa, başarılı futbolcusu Strahil Popov'la olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Lacivert-beyazlı kulüp, Bulgar futbolcunun sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı.

Litex Lovetch'ten geçtiğimiz sezonun ortasında Kasımpaşa'ya transfer olan ve gösterdiği performansla takımın değişmez isimleri arasına giren Strahil Popov, 1 yıl daha lacivert-beyazlı kulübün formasını giyecek. Kasımpaşa, 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı başarılı futbolcunun sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullanma kararı verdi. Popov ve menajeriyle yapılan görüşmeler sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Uzun süre Kasımpaşa'da kalmak istediğini belirten Popov'la yöneticilerin ilerleyen dönemde tekrar bir araya geleceği öğrenildi.



"ÇOK MUTLUYUM"

İHA'ya konuşan Strahil Popov, Kasımpaşa'da kaldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Sözleşmem sezon sonunda bitecekti. Daha önce kalmak istediğimi söylemiştim ve yönetim de opsiyonu kullandı. Kasımpaşa'da çok mutluyum" dedi. Takımın durumuyla ilgili olarak da konuşan başarılı futbolcu, "Galatasaray karşısında çok iyi bir futbol ortaya koyduk. Ligin bitmesine az bir zaman var. Ligde kalan maçlarda maksimum puan toplamak istiyoruz. Ancak şu anda asıl hedefimiz kupa. Konyaspor iyi bir takım. Deplasmanda iyi bir sonuç alarak finale yükselmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş / İHA)