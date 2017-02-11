Ponzi saadet zinciriyle Bursalıları dolandıran kadın yakalandı!

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin savcılıktan alınan izin sonrası başlattığı soruşturmanın ardından, İzmir ve İstanbul illerinde de çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Arzu M. Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.

13 MİLYON LİRA

Saadet zincirinin benzeri olduğu söylenen "Ponzi" adı verilen sistem ile birçok kişiden 13 milyon lira para dolandırdığı öne sürülen Arzu M.'nin üzerinde sahte kimlikve ehliyet ile her dolandırıcılık sonrası kullandığı 18 adet farklı peruk ile döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

İFADESİ ALINACAK

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Arzu M. ifadesi alındıktan sonra 'Dolandırıcılık' suçundan adliyeye çıkartılacak.

Ponzi yönetimi

Ortalamanın üzerinde getiri sağlayan bir alana yatırım, bir işe ortak olma veya beraber iş kurma, iş imkanı ya da yardım toplama bahanesi ile kişilerden para toplama yönetimi olarak bilinen "ponzi"yi kullanan dolandırıcılar, sosyo-kültürel durumuna göre değişen senaryolarla mağdurun gönüllü olarak parasını getirip şüpheliye teslim etmesini sağlıyor. Mesela ülkedeki faiz oranı yüzde 3 ise, ponzi oynayan kişi, yatırımcılara yüzde 10 ve daha üzerinde faiz teklif ederek, kazanma hırsına kapılan kurbanlarını bu sayede tuzağa düşürüyor.