Pompalı tüfekli saldırganlar dehşet saçtı

Ankara'da gecekondu mahallesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Ankara'da gecekondu mahallesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Mamak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 06 FF 5132 plakalı araçla Ekin Mahallesi 1616. Sokağa gelen 3 kişi, aralarında husumet bulunan ailenin yaşadığı gecekondunun önünde pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Şahısların etrafa saçtığı kurşunların hedefi olan çevredeki araçlarda hasar oluştu. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan aile fertleriyle saldırganlar arasında arbede yaşandı. Saldırganlar, kavganın şiddetlenmesi üzerine silahlarına sarıldı. Hülya ve Pembe T., aralarında S.T.'nin de bulunduğu saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, çocuk yaşlarındaki Mustafa T. de yaşanan arbede sırasında yaralandı. 2 kişinin kanlar içinde yere yığıldığını gören saldırganlar, araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri, yaralı komşularının yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıları sedyeyle ambulansa taşıdı. 112 acil servis ekipleri, tedavi edilmek Hülya T. ve Mustafa T.'yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Pembe T.'yi de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, saldırganların yakalanması için arama çalışması başlattı. Saldırının gerçekleştiği yeri şerit çekerek kapatan polis ekipleri, meraklı kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı. Bölgeye çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı.

Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

(Caner Ünver/İHA)