Polonya'da terör alarmı

Polonya'nın başkenti Varşova'dan Berlin'e giden yolcu treni, bomba ihbarı sonrası boşaltıldı.
Polonya'nın başkenti Varşova'dan Berlin'e giden yolcu treni, bomba ihbarı sonrası boşaltıldı. Varşova'dan Berlin'e giden yolcu treni, alınan bomba ihbarı sonrası boşaltıldı. Yetkililer, trenin Mogilno istasyonunda durdurulduğunu ve bomba imha ekiplerinin bölgeyi kontrol altına aldığını bildirdi. Öte yandan, güvenlik önlemleri kapsamında civardaki binalarında boşaltıldığı bildirildi.
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