01.01.2017 02:14 Polisten uyuşturucu tacirlerine yılbaşı operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ayvalık KOM Grup Amirliği yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ayvalık KOM Grup Amirliği yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi.



Ayvalık KOM Grup Amirliği ekiplerinin yılbaşı gecesi uyuşturucu tacirlerinin ev ve işyerlerine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda; biri bayan 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 250 gram toz esrar, 2 adet plaka esrar, 7 adet extacy, kilitli poşetler içinde 105 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet mermi, çok miktarda kilitli poşet ve bir adet de uyuşturucuların tartılması için kullanılan hassas terazi ele geçirildi.



Operasyonların süreceği öğrenildi.

