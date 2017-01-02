02.01.2017 12:53 Polisten uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişinin üzerinde ve zula olarak tabir ettikleri yerlerde yapılan aramada 94 adet uyuşturucu hap ve 20,5 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüphelilerden R.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişinin üzerinde ve zula olarak tabir ettikleri yerlerde yapılan aramada 94 adet uyuşturucu hap ve 20,5 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüphelilerden R.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri 31 Aralık 2016 Cumartesi akşamı Bölücek Mahallesi'nde 'Uyuşturucu satışı yapıldığı' ihbarı üzerine durdurdukları araç ile araçtaki K.C. (24) ve R.Z. (25) isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Polis ekipleri şüphelilerin üzerine yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamalarında zula olarak tabir ettikleri yerlere de uyuşturucu hap ve esrar sakladıkları tespit edildi. Polisin yaptığı operasyonda R.Z.'nin zula olarak tabir ettiği yerde 72 adet uyuşturucu hap ve 20,5 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Polis ekipleri operasyon kapsamında toplamda 94 adet uyuşturucu hap ile 20,5 gram esrar ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen R.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, K.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

