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Polisten Türkiye'de ilk 'bitcoin' operasyonu
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Polisten Türkiye'de ilk 'bitcoin' operasyonu

İstanbul'da bir iş adamını silah zoruyla kaçırarak 12 milyon TL değerindeki bitcoin sanal parayı kendi hesaplarına aktaran 4 kişilik şebekeye operasyon düzenlendi. Türkiye'de ilk kez sanal para gasp operasyonu yapan polis ekipleri şebekeyi çökertti.

İstanbul'da bir iş adamını silah zoruyla kaçırarak 12 milyon TL değerindeki bitcoin sanal parayı kendi hesaplarına aktaran 4 kişilik şebekeye operasyon düzenlendi. Türkiye'de ilk kez sanal para gasp operasyonu yapan polis ekipleri şebekeyi çökertti.
Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde silah zoruyla kaçırılarak, 12 milyon TL değerindeki bitcoin sanal parası silahlı kişilerce gasp edildi. İddiaya göre kendilerine 'polis' süsü veren 4 kişilik şebeke, adı açıklanmayan vatandaşı minibüse kadar takip etti. Organize suç şebekesinin üyelerinden üçü, zorla araca bindirdikleri iş adamının internetteki hesap şifrelerini silah zoruyla ele geçirip adamı da saatlerce rehin tuttu.
Zanlılar, işadamının şifresini aldıkları sanal hesabında bulunan yaklaşık 12 milyon lira bitcoin parayı ele geçirdi.
Yaşananların ardından polise başvuran adı açıklanmayan işadamı, gaspçılar tarafından 8 saat boyunca beyaz bir minibüste tutulduğunu ve şiddete maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi oldu.
Şikayet başvurusu üzerine harekete geçen polis, şebekeyi teknik ve fiziki takibe alarak Türkiye'nin ilk sanal para gasp operasyonunu gerçekleştirdi. Olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, kimliklerini tespit ettiği 5 gaspçıyı yakalamak için operasyon başlattı.
Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde birçok adrese aynı anda düzenlenen operasyonda, Bitcoin gaspçısı G. S., U.K., S.Ö., H.Ö. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan gasp çetesinden İ. Ö.'nün gasp suçundan Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde yatarken cezasının bitmesine 5 yıl kala firar ettiği öğrenilirken, G.S.'nin ise bilişim suçlarına bağlı olarak nitelikli dolandırıcılıktan 19 kez aranması olduğu ve gasp suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezasının bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan şebeke üyelerinin Büyükçekmece'de A.D., E.D. ve G.Y. adlı kişilerden bitcoin üretmek için kullanılan piyasa değeri 100 bin lirayı bulan mining cihazlarını silah zoruyla gasp ettikleri belirtildi.
(Sadık Kahraman - Mehmet Altunışık/İHA)
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