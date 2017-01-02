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Polisten kaçtı, jandarmaya yakalandı
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Polisten kaçtı, jandarmaya yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde içkili eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunarak bir kişinin ölümüne sebep olduğu ileri sürülen katil zanlısı, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde içkili eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunarak bir kişinin ölümüne sebep olduğu ileri sürülen katil zanlısı, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bar işleten İlhan E. ve kardeşi Emrah E. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Halil İbrahim Ç. Ve Mehmet S., kendilerinin işlettiği barda karşı karşıya geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddiaya göre Mehmet S., elinde bulunan tüfekle İlhan E.'ye ateş açtı. Bir anda kanlar içinde yerde kalan ağabeyini gören Emrah E. de karşı koymak isteyince Halil İbrahim Ç. tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından Halil İbrahim Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, Mehmet S. ise kayıplara karıştı. Polis, Mehmet S.'nin jandarma bölgesine kaçabileceğini bildirerek, jandarmaya bilgi verdi.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet S.'yi Siğilli köyünde annesinin evine yapılan operasyonla yakaladı. Jandarmadaki ifadesinin ardından emniyete sevk edilen Mehmet S, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Olayda bıçakla ağır yaralanan Emrah E.'nin de yoğun bakımdan çıktığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'ın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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