Polisten kaçmanın bedelini canıyla ödedi

Polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

Polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis, şüpheli bir aracın peşine düştü. Uyarılara rağmen kaçmaya devam eden şahıs aracın kontrolünü kaybedince kaza yaptı. Kaza sonucu şüphelinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

